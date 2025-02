Colo Colo no tiene descanso y el próximo lunes deberá enfrentar a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2025 y en donde los albos buscarán continuar con los abrazos.

Uno que está en duda para dicho compromiso es Marcos Bolados, quien salió con un golpe del encuentro ante Deportes La Serena y su presencia ante los rancagüinos es toda una incógnita en Macul.

Marchant muestra sus primeras armas con Colo Colo. | Foto: Photosport

El que cree saber quién es el reemplazante ideal del ex Deportes Antofagasta es Francisco Eguiluz, quien en Todo es Cancha postuló a Francisco Marchant para su reemplazo: “Es inconstante. Cuando no lo tienes, búscalo. Tienes al cabro chico en el banco (Marchant). Si no te convence Bolados, dale todos los minutos”, dijo.

“Una opción para el Mundial y para Colo Colo. Es un puesto donde no tienes un fijo, tienes un muchacho que te ayuda a cumplir una norma y además empezará a mostrarse”, complementó sobre el canterano del Cacique.

Lo cierto es que Francisco Marchant va a ser, posiblemente, el jugador de los albos que cumpla con los minutos Sub 21 esta temporada. Cabe recordar que, el año pasado, Jorge Almirón y su cuerpo técnico sufrieron hasta el último partido por este reglamento.

Colo Colo en la tabla del torneo

Los albos comparten el primer lugar del Campeonato Nacional 2025 con Universidad de Chile, Coquimbo Unido, Palestino, Unión La Calera y Universidad Católica. Eso sí, por diferencia de gol, los albos marchan cuartos.