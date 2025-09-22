Este jueves se juega la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde Universidad de Chile tendrá que recibir en un vacío Estadio Francisco Sánchez Rumoroso la visita de Alianza Lima.

El cuadro azul obtuvo un valioso empate 0-0 en la ida disputada en tierras peruanas, pero lo cierto es que la U fue más que Alianza Lima y mereció mejor suerte, aunque no pudo traducir esa supremacía en el marcador.

Esa misma lectura hizo Francisco Eguiluz, destacado periodista nacional quien en Todo Es Cancha criticó a Gustavo Álvarez por su falta de reacción cuando la U se quedó con un hombre más: “Me faltó reacción del técnico, totalmente”, dijo.

La U buscará las semifinales de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

En esa línea, Eguiluz complementa su idea diciendo que “Al 9 no le llegó nunca la pelota, a ninguno. Siento que le faltó mucha compañía a Assadi, porque nunca le llegó la pelota limpia hasta que jugó Rodríguez”, agregó.

Sobre el ex jugador de Alianza Lima que ha tenido poca actividad este semestre en Universidad de Chile, Eguiluz no duda en darlo como una de las figuras que tuvo el compromiso: “Para mí, fue el mejor de la U en el segundo tiempo”, recalcó.

Lo cierto es que Universidad de Chile tendrá que salir a ganar el compromiso este jueves, donde un triunfo lo deposita en las semifinales de la Copa Sudamericana y con la ilusión intacta de repetir el torneo ganado el 2011.

¿Cómo avanza Universidad de Chile?

Los azules necesitan ganar para avanzar a semifinales; un empate los lleva a la definición desde el punto penal mientras que una derrota dejará a Universidad de Chile fuera del torneo continental.