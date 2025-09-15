Universidad de Chile sumó un nuevo título a su palmarés en el día de ayer, toda vez que el conjunto azul capturó la Supercopa del fútbol chileno tras derrotar nada más ni nada menos que a Colo Colo con un humillante 3-0.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez contó con puntos altos dentro de la cancha, donde uno de ellos fue Nicolás Guerra, autor de uno de los goles y que tuvo activa participación en el funcionamiento de la U.

Así también lo cree Francisco Eguiluz, periodista nacional que quedó vuelto loco con el delantero: “El mejor de la cancha fue Nicolás Guerra porque descompuso a la defensa de Colo Colo, supo cuándo recostarse en la mitad de la cancha para unirse con Assadi y Altamirano”, dijo en Todo es Cancha.

Eguiluz quedó loco con Nicolás Guerra. | Foto: Photosport

“Picó constantemente cuando tocaba la primera pelota para ir hacia el área rival. Me parece que además participa en todos los goles, o es parte de la jugada en el de Assadi”, complementó sobre el partido del canterano azul.

Por otro lado, Eguiluz también destacó al mediocampo de Universidad de Chile que redujo a absolutamente nada a su archirrival en la cancha del Estadio Santa Laura: “El partido del mediocampo de la U retrató lo mal que jugó Colo Colo”, sumó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile es el nuevo campeón de la Supercopa y lo hizo en la cara de su archirrival que fue absolutamente vapuleado por el cuadro de Gustavo Álvarez.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Los azules no tienen descanso y ahora tienen que viajar a Perú para enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿La revancha? El 25 de este mes en Coquimbo.