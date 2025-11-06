Desde su llegada en 2024 proveniente de Deportes La Serena, Maximiliano Guerrero se transformó en una de las grandes figuras de laUniversidad de Chile de Gustavo Álvarez.

Su explosión, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convirtieron en uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, ganándose un puesto de titular indiscutido, el aplauso de la hinchada e incluso nominaciones a la Selección Chilena.

Sin embargo, en la temporada 2025 el extremo ha mostrado una versión irreconocible y ha sufrido un notorio “bajón” futbolístico, viéndose falto de confianza y perdiendo esa chispa que marcaba diferencias en el área rival. Este escenario ha sido tema de debate entre los comentaristas deportivos.

Maxi Guerrero recibe críticas por su nivel en la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Cada actuación de Guerrero es ahora observada con lupa, y sus errores en la toma de decisiones han generado preocupación en los seguidores del Romántico Viajero, quienes esperaban que mantuviera el nivel que lo consolidó como figura de la escuadra laica.

Francisco Eguiluz y el bajón futbolístico de Maximiliano Guerrero

En el programa Todo Es Cancha, el periodista Francisco “Pancho” Eguiluz no dudó en poner sobre la mesa el diagnóstico más duro sobre la actualidad del ariete de 25 años.

“El problema de la U es que Maximiliano Guerrero no juega”, sentenció, dejando clara su percepción sobre la falta de influencia del jugador en el desarrollo de los partidos.

El comentarista profundizó en las razones de este “bajón”, describiendo a un jugador que ha perdido por completo la confianza que lo caracterizaba. “Está tomando malas decisiones, equivoca los pases y arriesga los pases”, explicó Eguiluz.

Maximiliano Guerrero, estrella de la U en 2024, atraviesa un bajón futbolístico en 2025.