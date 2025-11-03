El golpe fue duro. La reciente derrota de Universidad de Chile ante Huachipato en Talcahuano no fue un traspié aislado, sino la confirmación de un declive que se viene arrastrando durante toda la segunda rueda.

El equipo de Gustavo Álvarez se vio superado, predecible y, lo que es peor, sin capacidad de reacción desde la banca para torcer el rumbo de un partido clave en la lucha por el Chile 2.

Lo que en el primer semestre fue un equipo sólido, con un “once de gala” que se recitaba de memoria y que le valió estar peleando el título, hoy es un mar de dudas.

El castillo de naipes de Universidad de Chile se derrumba | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

¿Lo peor? Cuando Álvarez mira hacia el banco en búsqueda de un revulsivo, solo encuentra incertidumbre.

La dura radiografía que sentencia el desplome de la U

La “poca variante” de la U tiene nombre y apellido. El análisis más crudo lo entregó el periodista Francisco Eguiluz, quien no titubeó en poner el dedo en la llaga más profunda del Centro Deportivo Azul.

Para graficar la abismal diferencia entre el equipo titular y los suplentes, Eguiluz utilizó el ejemplo más evidente de la preocupante baja de rendimiento de Maximiliano Guerrero.

“Este segundo semestre ha mostrado poca variante. A pesar de tener mucho nombre, yo creo que al técnico le faltó apretar las tuercas con los suplentes, si los suplentes de la U están muy lejos de los titulares”, disparó en Todo Es Cancha.

“Están tan lejos que jugadores como Guerrero, que está en un nivel bajísimo, es titular porque no tiene competencia”, sentenció.

En síntesis…

La Universidad de Chile perdió mucho más que tres puntos en Talcahuano: perdió la confianza, la frescura y la profundidad que la habían convertido en protagonista.

El equipo de Gustavo Álvarez hoy exhibe un preocupante desgaste futbolístico y emocional, sin suplentes que estén a la altura ni respuestas tácticas desde la banca.