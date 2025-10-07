El pasado sábado la Sub 11 de Colo Colo se proclamó campeona del Torneo Iniciación al vencer por 1-0 en la final a Universidad Católica, partidos que se disputó en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental.

El autor del únigo gol del compromiso fue obra de Santiago Neira, hijo del exgoleador albo Manuel Neira, quien vio desde las galerías la actuación de su retoño.

Tras el cotejo, el campeón en la quiebra conversó con Las Últimas Noticias donde expresó sus emocones al ver triunfar a su hijo en la series menores del cuadro popular.

“Me siento muy orgulloso por lo que hizo este fin de semana, que fue redondo. Imagínate, jugar contra la Católica en un partido muy difícil y que en los últimos minutos mi hijo Santiago haga el gol del triunfo. Fue un orgullo gigante y una doble felicidad”, comenzó diciendo al matutino.

La condición con la que convive Santiago Neira en Colo Colo

Luego, Manolete interiorizó en todo lo que ha tenido que pasar Santiago para poder jugar por la Sub 11 de Colo Colo, lidiando desde nacimiento con un complejo problema de salud.

“Él nació con una insuficiencia renal y le tuvieron que hacer tres operaciones y, de hecho, perdió el riñón izquierdo. Por eso yo siempre me cuestioné que Santiago pudiera jugar”, reveló el exfutbolista.

“De hecho, el doctor me dijo que no podría hacer deportes de riesgo, como el rugby, o de mucho contacto. Pero Santi también nació con una pelota en los pies y siempre le dije a mi señora que, a pesar de sus operaciones, él tenía un don. Ese don es el que se refleja en el gol. Yo tenía también el talento del gol y Santiago nació con un don, lo heredó”, agregó el histórico albo.

Santiago Neira anotó el único gol en la final de la Sub 11. (Foto: @colocolofutboljoven)

También se refirió a los comentarios que rodean a su hijo por su pasado en la institución.

“No ha sido fácil, porque obviamente en este país ser ‘el hijo de’ es complicado, porque se viene a la cabeza inmediatamente que hay pituto (…) Pero él se ha ganado su espacio en Colo Colo con esfuerzo y a punta de goles, que es lo que trato de inculcarle a él y a todos los niños”, finalizó.