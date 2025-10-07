Una gran sorpresa se dio a conocer respecto a unas de las actividades más esperadas en el centenario de Colo Colo. Se trata del documental ‘Eterno’ que se estrena a fin de mes y que ha sido musicalizado por la artista nacional Ana Tijoux.

La canción original para la banda sonora de la película lleva por nombre “Eterno Campeón” y repasa en su letra la historia del club deportivo más exitoso en la historia del fútbol chileno, que este 2025 cumplió 100 años.

Pero la cantautora no está sola en la pieza musical, ya que invitó a entonar unas líneas al ídolo albo Marcelo Barticciotto, quien al ritmo del rap nombra a un grupo de los futbolistas más icónicos del cuadro popular.

El ‘7 del pueblo’ los va nombrando en el siguiente orden: Jorge Robledo, Jorge Toro, David Arellano, Francisco ‘Chamaco’ Valdés, Jaime Pizarro, Lizardo Garrido, Enrique ‘Cua cuá Hormazábal, Mario Galindo, Raúl Ormeño, Esteban Paredes, Arturo Vidal, Daniel Morón, Matías Fernández, Gabriel Mendoza, Humberto ‘Chita’ Cruz, Leonardo Véliz y Carlos Caszely.

La canción que fue producida por Gabo Paillao tiene una duración de 3 minutos y 29 segundos y desde algunos días está disponible en las distintas plataformas digitales, como Spotify y YouTube.

Escucha a continuación la canción ‘Eterno Campeón’:

Ana Tijoux es reconocida hincha del Cacique, incluso hace dos años había hecho una nueva versión del himno de la institución junto al Club Social y Deportivo de Colo Colo.

Mientras que por el lado de Barticciotto, esta no es su primera incursión en la música, pues tiene una estrecha amistad con el cantante Keko Yunge, quien lo invitó a cantar en el escenario del Festival de Viña del Mar en 1999. En esa oportunidad fue la canción “Ya Nada Es Importante”.

Luego en 2020 revivió este icónico momento en la presentación del comediante Pedro Ruminot en la Quinta Vergara, quien también es hincha colocolino y actualmente es director de relaciones públicas del CSD Colo Colo.

¿Cuándo se estrena el documental de Colo Colo?

El documental “Eterno” que relata los 100 años de Colo Colo tiene fecha de estreno el 30 de octubre en las salas de cine de todo el país. En él destaca el actor chileno Benjamín Vicuña que personifica al fundador y mártir colocolino David Arellano.