Colo Colo volvió a tropezar en el reinicio de la Liga de Primera 2025, cayendo por la cuenta mínima ante el líder Coquimbo Unido. Los Albos no han mostrado mejora incluso con la llegada de Fernando Ortiz como DT, por lo que ya comienzan a barajar nuevos nombres para la siguiente temporada.

Uno de ellos es el del volante Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield tras tres temporadas comandando el mediocampo del poderoso América de México.

El jugador podría ser parte de un trueque. Y el elegido desde Colo Colo como moneda de cambio sería Claudio Aquino, quien ya vistió la camiseta del ‘Fortín’, logrando el título en la Primera División de Argentina en 2024 de la mano de Gustavo Quinteros, siendo además la gran figura del elenco, campaña que además lo llevó a ser el mejor jugador de aquella liga.

Pero en Macul están conscientes también de que el plantel necesita más nombres para volver a competir principalmente a nivel internacional, por lo que también tendrían en mente contar con un nuevo golero.

Colo Colo busca a un campeón de América para el arco

En Colo Colo están expectantes a qué decidirá Peñarol con Brayan Cortés. De momento, el ‘Indio’ muy probablemente continuará defendiendo los colores del elenco uruguayo, por lo que ya piensan en un bombástico nombre para reforzar el arco.

Se trata nada menos que de Gabriel Arias. Según informa el periodista Rodrigo López de DSports, de no contar nuevamente con el iquiqueño en las filas del ‘Cacique’, a la Gerencia Deportiva le seduce el nombre del campeón de Copa Sudamericana y Recopa con la ‘Academia’.

Colo Colo apostaría por Gabriel Arias para la próxima temporada (Foto: Getty)

Como dato a favor al Popular en una posible negociación, el golero queda libre a fines de este 2025 y podría llegar a costo cero, lógicamente mediante acuerdo económico con el jugador.

Todo irá dependiendo de, primero, cómo siga evolucionando el tema de Cortés en el arco de Peñarol y, lógicamente, ver qué requieren tanto desde la Gerencia Deportiva como también el técnico Fernando Ortiz, a quien nada le garantiza aún su continuidad para 2026.