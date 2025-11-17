Colo Colo entrena en el Estadio Monumental pensando en los tres compromisos que le restan en la Liga de Primera 2025, donde buscará meterse en la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El Cacique, además, poco a poco empieza a pensar en la temporada 2026 y en los nombres que podrían llegar al recinto de Pedreros, como así también los que podrían partir para buscar nuevos rumbos.

El futuro de Pavez es incierto. | Foto: Photosport

Ese es el caso de Esteban Pavez jugador que mantiene contrato vigente con los albos por todo el 2026, pero que a la luz de sus últimas declaraciones se rumorea que podría partir: “El técnico tiene que valorarlo como jugador, tiene que ver si le sirve o no para su proyecto y su forma de jugar”, dijo Alejandro Hisis en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, el ex jugador complementa diciendo que “Después, el club tendrá que evaluar las condiciones por algunas declaraciones que él ha hecho. Es súper complejo, pero si le van a dar la posibilidad de seguir a Ortiz él tendrá que evaluar si le sirve para su estilo de juego o no”.

Hisis no queda ajeno a las polémicas que ha protagonizado el capitán albo y pide paciencia para que se dirima su futuro en la institución: “El público tendrá que esperar y ver qué determina la directiva y el cuerpo técnico”, remató.

En síntesis

Colo Colo entrena en el Estadio Monumental buscando la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

El jugador Esteban Pavez mantiene su contrato vigente con Colo Colo por todo el año 2026.