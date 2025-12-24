En las últimas horas, volvió a hablar Arturo Vidal sobre su participación en la Kings World Cup Nations, o más conocido como el Mundial de la Kings League, torneo que enfrentará a 20 selecciones y donde el volante de Colo Colo es el capitán de Chile.

Si bien la participación del King no sería en terreno y podrá estar guiando a su escuadra a distancia, su deseo es al menos decir presente en una jornada del torneo que se disputará entre el 3 y 17 de enero en Río de Janeiro, Brasil.

En este, participarán principalmente streamers e influencers de todo el mundo, reforzados con algunos exfutbolistas y otros que aún están activos.

Pero el problema es que en aquella fecha el volante de 38 años deberá estar concentrado en la pretemporada de Colo Colo, la cual empieza el sábado 3 de enero y se extenderá hasta el jueves 22.

Sobre aquello, Vidal habló con Canal 13 y respondió a las dudas de su participación en este certamen.

“De momento a la distancia, porque seguramente estaremos en pretemporada con Colo Colo. No sé si tendré algún día libre o dos días libres para tener la oportunidad de viajar. Pero si no, estaremos motivando a los jugadores a la distancia, mostrando la gente en vivo, tratando de apoyar y que nos vaya bien nomás”, comenzó aclarando.

Luego, el bicampeón de América envió un mensaje a quienes han criticado esta participación, pues dejó claro que no afecta en nada su rendimiento en Colo Colo.

“Lo hacen los mejores jugadores de mundo, que juegan en los mejores equipos del mundo. Estos son dos mundos diferentes, uno puede hacer las dos cosas, puede hacer tres cosas también a la vez y eso a veces la gente no lo entiende”, indicó.

“Pero es entretenido, de repente hay que salirse un poco de la habitual, de estar siempre concentrados. También uno se puede divertir y hacer todo bien”, completó el ex Barcelona.

Esta es la nómina de Chile para la Kings World Cup Nations.

¿Colo Colo tendrá algún día libre en la pretemporada?

Según información de Radio Cooperativa, el plantel de Colo Colo solo tendrá libre el lunes 12 de enero, ya que el 14 de aquel mes partirán rumbo a Montevideo para participar en la Serie Río de La Plata.

En Uruguay disputarán tres partidos amistosos y regresarán al país el jueves 22 de enero, para empezar a preparar el debut en la Liga de Primera 2026, que sería el fin de semana del 31 de enero.