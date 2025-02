Una impactante noticia se dio a conocer este lunes con una revelación de un histórico de Colo Colo, justo en el año del centenario del club. Se trata del exfutbolista Raúl Ormeño, campeón de la Copa Libertadores 1991.

El Bocón dio una entrevista a Las Últimas Noticias y confesó que padece un síndrome neurológico, que tiene relación directa con los golpes que sufrió en su exitosa carrera con los albos.

Cabe recordar que el otrora mediocampista solo defendió la camiseta del Cacique, siendo formado en el cuadro popular y jugando para el primer equipo entre 1975 y 1991.

En total consiguió 14 títulos con el Eterno Campeón y hoy ejerce como captador de niños para el fútbol joven del club de sus amores, como ayudante de Lizardo Garrido.

La enfermedad de Raúl Ormeño

Respecto a la enfermedad, Ormeño reveló que padece parkinsonismo, diagnóstico que es más leve que el temible parkinson.

“Tuve algunos temblores en la mano y sentí rigidez en mi cuerpo y por eso fui al médico. Pensé que se trataba de un indicio de parkinson, pero me explicaron que lo que tengo se llama parkinsonismo y que uno lo conecta al parkinson porque hay síntomas parecidos. Yo ahora no tengo temblores, pero me cuesta hablar a la velocidad de antes. También siento cierta rigidez al caminar o sentarme”, comenzó revelando al matutino.

“Me siento como si todo lo que hacía a velocidad normal lo hago ahora en cámara lenta”, expuso.

Respecto a las causas de esta enfermedad, indicó: “La verdad es que me dijeron que en Estados Unidos hay muchos casos de jugadores de futbol americano que tienen parkinsonismo, por lo que se cree que los constantes y fuertes golpes en la cabeza pueden ser la causa. Y yo tuve cinco TEC durante mi carrera“.

Raúl Ormeño actualmente se desempeña buscando nuevos talentos para Colo Colo. (Foto: LUN)

Su trabajo en Colo Colo junto a Lizardo Garrido

Pese a este síndrome, el ex seleccionado nacional comentó que de todas formas puede continuar con sus labores cotidianas en Colo Colo.

“Sólo me siento más lento, pero no me afecta mirar cómo juegan los niños. Yo en verdad ayudo al Chano Garrido en esta labor porque él es el capo, el que maneja todo”, explicó.

También, se refirió al cariño de los hinchas colocolinos y su legado en el cuadro de Macul.

“Yo me siento querido por la gente. Los que me vieron jugar con la camiseta de Colo Colo me valoran, se acuerdan de mis patadas, pero también de un par de golazos que hice, como uno a la U. Y por cierto del título del ’91 pese a no ser el protagonista que hubiese gustado ser. Sí, me siento reconocido”, concluyó Ormeño.