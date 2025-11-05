Unión Española se juega la vida este sábado 8 de noviembre. El equipo de Miguel Ramírez, ubicado en el penúltimo lugar y en zona de descenso directo, recibe a Colo Colo en el Estadio Santa Laura en lo que es una “verdadera final”.

Sin embargo, en la previa, la guerra no está en la cancha, sino en la venta de entradas. ¿Qué pasó? Y es que lejos de buscar un estadio lleno que aliente al equipo en su peor momento, el club hispano tasó el partido como si fuera una definición de título o una copa internacional.

Los precios que encendieron las redes sociales son: la Galería Sur fijada en $12.000, la Tribuna Andes en $20.000, la Tribuna Lateral en $30.000 y el sector de Marquesina alcanzando los $50.000.

Hispanos y Albos se jugarán la vida en este crucial encuentro | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El precio de las entradas de Unión Española vs. Colo Colo no pasó desapercibido

Las reacciones en la red social X (ex Twitter) fueron inmediatas. Los hinchas hispanos no perdonaron la decisión de la SADP.

“Necesitamos Santa Laura lleno”, “Se están jugando la permanencia y quieren el estadio vacío, increíble”, “¿Qué onda los precios??? ¿Quieren apoyo???”, fueron algunos de los comentarios los simpatizantes.

De esta forma, el cuadro de la comuna de Independencia enfrentará un partido crucial no solo contra el conjunto Popular, sino también contra el quiebre total con su propia gente, que ve cómo la administración prioriza “hacer caja”, en lugar de pensar en sus hinchas.

Los comentarios de los hinchas por los altos precios: