Fernando Ortiz tuvo un debut para el olvido en el banco de Colo Colo, donde cayó absolutamente humillado por Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno, trofeo que se quedaron los azules tras ganar por 3-0 en el Estadio Santa Laura.

Una vez finalizado el compromiso, el Cacique volvió a los entrenamientos pensando en el partido ante Deportes Iquique, aunque tuvieron un fin de semana extra largo tras el receso por las fiestas patrias.

En esa línea, uno que criticó la medida de dar días extra de vacaciones fue Juan Cristóbal Guarello, quien en Pierna Fuerte de Radio Agricultura junto a Cristián Caamaño cuestionó la decisión del técnico albo.

Vidal repartió instrucciones en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Es malísima señal (haber dado días extra de vacaciones). Por último, Ortiz hubiera dicho ‘ya, pero el domingo los quiero trabajando’. Hagamos algo livianito, pero parece que los asados son más importantes”, dijo.

Tras cartón, Guarello apunta a Arturo Vidal y su rol tóxico bajo las órdenes de Fernando Ortiz: “La señal que me dio… en el momento en que Arturo Vidal empieza a dar instrucciones al lado de él en la banca, listo. Listo. Todo el primer tiempo contra la U lo hizo, listo, ya fue”, agregó.

¿Exceso de protagonismo de Arturo Vidal en el banco de Colo Colo? Lo cierto es que en la primera fracción ante la U se le vio muy activo dando instrucciones, pese a que Fernando Ortiz es el técnico del Cacique. Además, cuando entró, no gravitó en lo más mínimo para los albos.

Colo Colo vuelve a la cancha

El Cacique vuelve a ver acción este viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, día y hora en donde debe recibir la visita de Deportes Iquique en un compromiso pendiente de la Liga de Primera 2025.