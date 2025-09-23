Colo Colo ya dejó atrás la lamentable caída en la Supercopa del fútbol chileno ante Universidad de Chile y ahora se concentra de lleno en lo que será su duelo pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique este viernes.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no solo tiene la obligación de cambiar la cara de lo mostrado ante los azules, sino que también lograr los tres puntos si quiere seguir soñando con disputar torneos internacionales la próxima temporada.

La mala noticia para Fernando Ortiz es que, tras el duelo frente a los Dragones Celestes, el próximo partido oficial del Cacique recién será a fines de octubre cuando tenga que visitar a Coquimbo Unido en el puerto pirata.

Colo Colo disputaría dos amistosos en el sur en octubre. | Foto: Photosport

Eso sí, los albos no se duermen en el receso y ya tienen un amistoso confirmado con Deportes Puerto Montt para el 8 de octubre. Ahora, adicionalmente, se sumaría un nuevo amistoso ante Deportes Temuco según informó Radio ADN.

El citado medio asegura que el Cacique viajará hasta la Región de la Araucanía en octubre para enfrentar al equipo de Marcelo Salas en una fecha y horario todavía por definir por parte de las autoridades.

Así las cosas, e independiente de cómo le vaya a Colo Colo frente a Deportes Iquique el viernes, Fernando Ortiz tendrá partidos amistosos para dar con la fórmula correcta en un Cacique que no se ha visto bien este año.

Colo Colo vs. Deportes Iquique, día y hora

Este viernes 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá la visita de Deportes Iquique en un compromiso pendiente por la Liga de Primera 2025.