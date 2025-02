Once listo

Once listo

Colo Colo sale a la cancha ante O’Higgins de Rancagua este lunes a las 20:00. Los Albos tienen la misión de dejar los tres puntos en casa para no perder terreno en lo que será una larga lucha por el título de La Liga de Primera.

El Cacique no empleó Sub-21 en el encuentro ante Deportes La Serena, pues tenía jugadores en la Selección Chilena Sub-20 que estaba disputando el Sudamericano. Sin embargo, ahora esa fórmula ya no corre. Jorge Almirón por este encuentro no incluirá a un futbolista Sub-21 desde la partida.

Los Albos contarán desde el primer minuto con Mauricio Isla, quien ingresó en el complemento en el triunfo por 3-1 ante Deportes La Serena en la primera jornada del Campeonato Nacional 2025.

Almirón forma con Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en zona defensiva; Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Lucas Cepeda en ataque.

Colo Colo tiene formación definida para el encuentro ante O’Higgins. (Foto: Photosport)

El banco de suplentes lo integran Fernando De Paul, Daniel Gutiérrez, Víctor Felipe Méndez, Francisco Marchant, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Tomás Alarcón.

¿Quién es el árbitro del partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El árbitro del encuentro entre Colo Colo y O’Higgins es Rodrigo Carvajal. Los asistentes Wladimir Muñoz, Diego Gamboa. Por su parte, Gastón Philippe es el cuarto juez.

A cargo del VAR están Nicolás Gamboa y Matías Quila.