Este martes se ‘arellanizó’ el nuevo entrenador de Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz, que si bien lleva un mes y medio al mando del primer equipo masculino, todavía no había tenido esta instancia.

Este es un ritual que se ha hecho habitual para los nuevos miembros que se suman al cuadro popular y es realizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo, donde su presidente, Eduardo Valladares, le hizo un recorrido al Tano y su cuerpo técnico repasando la historia del cuadro popular en el Estadio Monumental.

Tras pasar esta especie de bendición en honor al fundador y mártir albo David Arellano, el estratega de 47 años conversó con los medios oficiales del CSD Colo Colo donde entregó sus impresiones respecto a esta nueva experiencia.

“Hoy estar acá y ser partícipe de esta historia, me siento muy orgulloso. Más que nada saber que estoy en la institución más ganadora del país y haber escuchado la historia es muy bonito”, comenzó diciendo.

“Me fortalece muchísimo más en mi idea de en qué club estoy, eso es algo interesante. Y particularmente me gustan mucho las historias, de ahí venimos y ahí crecemos para seguir engrosando esa historia”, agregó.

El nuevo cuerpo técnico de Colo Colo tuvo su arellanización. (Foto: CSD Colo Colo)

La visión de Fernando Ortiz en Colo Colo

También habló con Radio ADN, donde expresó que para él lo más importante es ser recordado como un buen ser humano más que por los logros deportivos.

“Las veces que yo tengo la oportunidad de hablar con los jugadores, al llegar a una institución, lo más importante es el ser humano, yo creo que el ser humano es algo que uno deja al recordar”, indicó.

“Los logros deportivos conseguidos sí van a estar, pero lo más importante que digan el día de mañana ‘por aquí pasó tal persona y es recordada por su amabilidad’ y eso es lo que a mí me gusta. Lo deportivo siempre va a pasar, pero va a quedar siempre la persona”, sostuvo el ex DT de Santos Laguna.