Este martes hubo conferencia de prensa en Colo Colo donde el encargado de declarar ante los medios fue el delantero Marcos Bolados, quien está teniendo un renacer bajo la dirección técnica del nuevo entrenador Fernando Ortiz. Obviamente uno de los temas fue el anuncio de Arturo Vidal en la Kings League.

Cabe recordar que el fin de semana el volante fue confirmado como capitán de Chile en el Mundial de la Kings League que se celebrará en enero del 2026 en Brasil, torneo que reunirá a influencers, streamers y estrellas del fútbol.

Esto ha generado malestar en la dirigencia de Colo Colo considerando que si Vidal viaja a Sao Paulo incluso podría perderse la pretemporada.

Pero Bolados se mostró sorprendido ante la consulta de la prensa, al parecer por su poco conocimiento del tema, ya que respondió con un auténtico “¿qué es eso?”.

Luego al recibir la ayuda de los encargos de prensa del club, contestó lo siguiente: “Lo de Arturo yo creo que es un tema de él, no sé mucho de eso la verdad. Si es un tema de él, es de él”.

Marcos Bolados siendo asesorado en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Las felicitaciones de Marcos Bolados a las albitas

En la instancia el jugador de 29 años también se refirió a la gran campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina, donde las albas están en semifinales.

“Sobre el fútbol femenino, felicitarlas, no es fácil llegar donde están, hicieron una buena Copa, una buena fase de grupos, así que felicitarlas, siempre nosotros las seguimos, sabemos lo que tienen y han trabajado súper bien. Nosotros vez que pasamos por ahí están trabajando, así que felicitarlas”, indicó

Respecto a la gran campaña que han hecho las tricampeonas en comparación al pésimo año del equipo masculino, el antofagastino expresó: “Obvio que se ve feo, las mujeres están arriba y nosotros no lo hemos pasado bien. Hay que seguir entrenando”.