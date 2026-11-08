Leandro Hernández protagoniza grave accidente de tránsito a horas de la definición de Colo Colo

El futbolista de 21 años no respetó la luz roja debido a que conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido por Carabineros.

La madrugada de este domingo, el futbolista de Colo Colo, Leandro Hernández, protagonizó un grave accidente de tránsito en la comuna de Providencia, justo el día en que sus compañeros enfrentan a Ñublense con la posibilidad de conquistar la estrella 35 del fútbol chileno.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde el futbolista colisionó con otro vehículo. Según los antecedentes entregados por Carabineros, Hernández conducía con 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre y habría cruzado con luz roja, motivo por el que fue detenido.

A raíz del impacto, el conductor del otro automóvil fue trasladado hasta un centro asistencial. La Fiscalía informó que ambos conductores resultaron con lesiones, aunque ninguno se encuentra en riesgo vital. Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación.

Así quedó el automóvil que conducía Leandro Hernández (Créditos: T13.cl).

Leandro Hernández se recuperaba de una lesión en Colo Colo

Al momento del accidentes, el atacante albo estaba en proceso de recuperación de un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que no estaba disponible para el compromiso de este domingo.

La situación se conoce a pocas horas del trascendental partido entre Colo Colo y Ñublense en Chillán. El equipo dirigido por Fernando Ortiz necesita una victoria para asegurar el título de la Liga de Primera y conquistar la estrella 35 de su historia.