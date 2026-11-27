El entrenador de Colo Colo confirmó cambios para el partido contra Deportes La Serena y se refirió a la planificación de Copa Chile.

Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental y el encargado de hablar fue el entrenador Fernando Ortiz, esto en la previa del partido entre Colo Colo y Deportes La Serena por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

En la instancia, el técnico argentino adelantó que mañana mandará a la cancha un equipo mixto, pues ha decidido darle descanso a algunas de las figuras principales para tenerlos en perfectas condiciones de cara al siguiente compromiso, que es la semifinal ida de Copa Chile contra O’Higgins de Rancagua.

Todo esto respaldado por el título que aseguró el Cacique hace dos fechas atrás y luego de golear a Universidad Católica por 3-0 el pasado domingo en el clásico.

“El día de mañana voy a alternar algunos jugadores, a mi consideración me gustaría ver algunos jugadores que quizás no vienen teniendo minutos durante todo el año y pensando también un poco sinceramente en la ida de la Copa Chile entre semana. Entonces voy a optar por un mix de jugadores”, confirmó el DT.

El tema que incomoda a Fernando Ortiz

Pero el estratega no estuvo de buen ánimo en toda la atención a la prensa, pues también mostró su malestar por la falta de estadio para la revancha con O’Higgins, donde en Colo Colo decidieron trasladar la localía a regiones, pues el Monumental albergará el concierto de Maná el 5 de diciembre y necesitará tiempo para que la cancha se recupere.

El problema es que hasta el momento no han podido confirmar ningún estadio fuera de Santiago, incluso se le han ido cerrando algunas puertas al Cacique, como en Concepción, por ejemplo.

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“La verdad que es un tema que me preocupa, porque al no estar en nuestra casa y ser local en otro estadio, de los cuales se nos van cerrando alternativas, sí me preocupa”, expresó Ortiz.

“Existen otras posibilidades donde tenemos que evaluar y sentirnos a gusto en el campo donde nosotros vayamos a jugar, pero es algo que nuestro fútbol chileno es impredecible, es increíble. Pero bueno, seguiremos adaptánonos a estas circunstancias”, completó el trasandino de 48 años.

El Tano Ortiz fue sincero sobre el traslado de localía de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. La Serena?

Colo Colo recibe a Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Luego visitará a O’Higgins el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la semifinal ida de la Copa Chile.