La Roja alcanzó el primer lugar del grupo J, por lo que tendrá que medirse contra Marruecos en la ronda de los 32 mejores.

La Selección Chilena consiguió el objetivo anhelado: avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial sub-17. El combinado nacional logró un importante triunfo en la última fecha del grupo J.

Con solitario gol de Baltazar Oróstica, el equipo dirigido por Ariel Leporati se impuso 1-0 sobre Montenegro y alcanzó la cima de su tabla de posiciones. Por ende, accedió a la siguiente ronda de la cita con seis puntos.

¿Contra quién jugará? Por el formato del torneo, Chile se ubicó como el onceavo mejor primero. Por esto, no podrá enfrentar a uno de los ocho mejores terceros de la clasificatoria general: se medirá contra Marruecos.

La selección africana quedó segunda en el grupo H tras cosechar cuatro unidades (6-0 sobre Fiyi, 2-2 contra China y 0-2 vs. España). Un cruce que definirá a uno de los elencos presentes en los octavos de final del certamen.

Cabe consignar que en los otros dos partidos de la fase de grupos, La Roja derrotó 4-2 a Argelia y fue superada 2-1 por República Dominicana. La ilusión de un país está viva.

La Selección Chilena se medirá contra Marruecos en el Mundial sub-17. (Foto: La Roja)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Marruecos?

Dicho enfrentamiento por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial sub-17 está pactado para el lunes 30 de noviembre. Se disputará a partir de las 12:30 horas de Chile en el Aspire Zone – Cancha 7.

Los otros cruces del Mundial sub-17

CUADRO A:

España vs. Uzbekistán

Corea del Sur vs. Japón

Italia vs. Tayikistán

Malí vs. República Dominicana

Grecia vs. Ecuador

Brasil vs. Mozambique

Serbia vs. China

Croacia vs. Uruguay

CUADRO B

México vs. Argentina

Francia vs. Uganda

Chile vs. Marruecos

Australia vs. Senegal

Venezuela vs. Argelia

Bélgica vs. Arabia Saudita

Egipto vs. Colombia

Irlanda vs. Costa de Marfil