La Selección Chilena consiguió el objetivo anhelado: avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial sub-17. El combinado nacional logró un importante triunfo en la última fecha del grupo J.
Con solitario gol de Baltazar Oróstica, el equipo dirigido por Ariel Leporati se impuso 1-0 sobre Montenegro y alcanzó la cima de su tabla de posiciones. Por ende, accedió a la siguiente ronda de la cita con seis puntos.
¿Contra quién jugará? Por el formato del torneo, Chile se ubicó como el onceavo mejor primero. Por esto, no podrá enfrentar a uno de los ocho mejores terceros de la clasificatoria general: se medirá contra Marruecos.
La selección africana quedó segunda en el grupo H tras cosechar cuatro unidades (6-0 sobre Fiyi, 2-2 contra China y 0-2 vs. España). Un cruce que definirá a uno de los elencos presentes en los octavos de final del certamen.
Cabe consignar que en los otros dos partidos de la fase de grupos, La Roja derrotó 4-2 a Argelia y fue superada 2-1 por República Dominicana. La ilusión de un país está viva.
La Selección Chilena se medirá contra Marruecos en el Mundial sub-17. (Foto: La Roja)
¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Marruecos?
Dicho enfrentamiento por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial sub-17 está pactado para el lunes 30 de noviembre. Se disputará a partir de las 12:30 horas de Chile en el Aspire Zone – Cancha 7.
Los otros cruces del Mundial sub-17
CUADRO A:
- España vs. Uzbekistán
- Corea del Sur vs. Japón
- Italia vs. Tayikistán
- Malí vs. República Dominicana
- Grecia vs. Ecuador
- Brasil vs. Mozambique
- Serbia vs. China
- Croacia vs. Uruguay
CUADRO B
- México vs. Argentina
- Francia vs. Uganda
- Chile vs. Marruecos
- Australia vs. Senegal
- Venezuela vs. Argelia
- Bélgica vs. Arabia Saudita
- Egipto vs. Colombia
- Irlanda vs. Costa de Marfil