El DT aseguró estar enfocado en Liga Deportiva Universitaria. Incluso, anticipó que ya planifica la temporada 2027.

La Selección Chilena busca a su nuevo entrenador. El combinado nacional intenta encontrar al candidato idóneo para que Nicolás Córdova deje su interinato, por lo que baraja distintas posibilidades para el cargo.

Según los rumores, uno de los apuntados es Gustavo Álvarez. El DT argentino asoma en la terna de La Roja para el siguiente proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.

No obstante, el propio estratega manifestó su postura al respecto: en conferencia de prensa descartó cualquier movimiento desde Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Por el momento, no regresa a Chile.

“No tengo mucho que agregar. Yo le digo una cosa: estoy 24 horas trabajando muchísimo en Liga, en presente y en el 2027. Después, lo que se diga o no se diga no es tema mío”, lanzó.

En la misma línea sobre el eventual interés de la Selección Chilena, agregó: “Yo ratifico cada palabra de las que dije cuando se me consultó por primera vez. Búsquenlas y hoy ratifico cada palabra“.

Gustavo Álvarez fue vinculado a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Gustavo Álvarez se aleja de la Selección Chilena

Durante esta temporada, el director técnico en cuestión ha dirigido una totalidad de 23 encuentros. En dichos compromisos, obtuvo nueve victorias, seis empates y ocho derrotas.

Cabe destacar que Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con LDU Quito hasta el 31 de diciembre de 2027. Su nombre ha sido vinculado a La Roja como segunda opción ante un posible rechazo de Manuel Pellegrini.