Palmeiras recibe a Estudiantes este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la final de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Centenario. Hay una estrella continental en juego y eso cambia todo: Palmeiras parte como favorito, pero Estudiantes ya demostró en el pasado que puede incomodarlo cuando se trata de definiciones.
Se define al mejor equipo de Sudamérica en un partido único, sin revancha, donde cualquier error se paga caro.
La actualidad de ambos equipos
Palmeiras llega con una semana complicada en el torneo local: después de ganarle a Fluminense como visitante, cayó en su último partido justo contra ese mismo rival. El equipo brasileño necesita dejar atrás ese traspié y mostrar la versión que lo trajo hasta acá, algo que ya había costado antes, como lo recuerda la caída frente a LDU Quito.
Estudiantes llega de dos empates sin goles frente a Flamengo, que hablan de un equipo sólido atrás y con pocos sobresaltos en los últimos encuentros. Esa solidez, sumada al triunfo ante Corinthians semanas atrás, lo tiene en un gran nivel justo cuando más lo necesita.
El historial entre Palmeiras y Estudiantes
Los antecedentes entre ambos son escasos pero muy parejos: se enfrentaron en tres ocasiones, con dos triunfos para Estudiantes y uno para Palmeiras, además de una diferencia de gol mínima a favor del equipo argentino. Todos esos cruces ocurrieron hace más de medio siglo, en 1968, así que el historial pesa poco a la hora de imaginar lo que puede pasar este sábado.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/1968
|Estudiantes vs. Palmeiras
|2-0
|CONMEBOL Libertadores
|07/05/1968
|Palmeiras vs. Estudiantes
|3-1
|CONMEBOL Libertadores
|02/05/1968
|Estudiantes vs. Palmeiras
|2-1
|CONMEBOL Libertadores
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Chilevision, ESPN Premium, Disney+ Premium
- Argentina: Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
En síntesis
- Palmeiras y Estudiantes se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la final de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por Chilevision, ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Palmeiras llega tras caer ante Fluminense 0-1.
- Estudiantes llega tras empatar con Flamengo 0-0.