El DT de Universidad de Chile clamó por la continuidad de Charles Aránguiz. Desea seguir contando con el mediocampista.

Universidad de Chile comienza a planificar su temporada 2027, por lo que el mercado de fichajes será vital. En la antesala de su apertura, Fernando Gago envió un mensaje por la conformación del equipo profesional.

¿Qué pasó? En conferencia de prensa, el DT argentino expuso públicamente que anhela la continuidad de una de las mayores estrellas de la escuadra universitaria: su nombre es Charles Aránguiz.

A pesar de las especulaciones sobre un distanciamiento con el volante de 37 años, el estratega manifestó su voluntad. Sin embargo, le delegó la responsabilidad a Azul Azul.

“Sí, quiero que renueve, quiero que siga en el plantel“, señaló en primera instancia desde La Cisterna.

Sobre la mísma línea, complementó: “Obviamente son negociaciones y yo no entro en el proceso de negociación, pero quiero que Charles renueve y todos los jugadores que están“.

Fernando Gago pide la renovación de Charles Aránguiz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago quiere a Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el histórico seleccionado nacional disputó 28 encuentros con el conjunto laico. En dichos enfrentamientos, logró anotar un gol y aportar con dos asistencias.

Pese a los rumores, todo indica que Charles Aránguiz se mantendrá vinculado a Universidad de Chile. Por el momento, su contrato caduca el 31 de diciembre de 2026.