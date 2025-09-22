Colo Colo se alista para lo que será el duelo de este viernes frente a Deportes Iquique por la Liga de Primera 2025. Fernando Ortiz llega con una gran cantidad de bajas para medirse ante los “Dragones Celestes”, una de ellas, la del atacante albo Javier Correa.

El cordobés se lesionó hace poco más de una semana cuando el “Cacique” cayó en la Supercopa por goleada frente a U. de Chile. Su ausencia está más que confirmada ante el cuadro de Fernando Díaz y se prevé que sea Salomón Rodríguez el centroatacante titular en aquel compromiso.

Sin embargo, los números del charrúa no han sido para nada buenos este 2025 con el “Cacique” y ha sido por lejos el jugador más cuestionado del último tiempo. A ello, se suma el alto valor que el popular pagó por su carta, gasto que hasta estos días no ha podido justificar con su muy baja capacidad goleadora.

Pero en la cantera de Colo Colo hay un jugador que podría hacerle “collera” al uruguayo, e incluso su nombre sonó para disputar precisamente la Supercopa ante los azules, aunque finalmente el “Tano” terminó inclinándose por Rodríguez.

Se trata de Jerall Astudillo, joven de la cantera alba que a sus 18 años, logró ser citado en el partido ante la U. de Chile. Ha realizado buenas campañas con la juvenil alba y se caracteriza por su fuerza física, cualidades con las que en su tiempo ilusionó Damián Pizarro en Pedrero.

Los grandes referentes de Jerall Astudillo

Es más, el hoy delantero del Le Havre francés, quien este domingo tuvo precisamente su debut en la Ligue 1, es uno de los máximos referentes de Astudillo.

Tiempo atrás, en diálogo con AS Chile, sostuvo que: “Me gusta su potencia y cómo juega. Estuve con él en Casa Alba y me ayudó mucho, especialmente en el cuidado de la alimentación todo lo demás”, aseguró el atacante.

Jerall Astudillo asoma como opción para suplir a Salomón Rodríguez ante Deportes Iquique.

Pero del actual plantel colocolino, es precisamente el lesionado Correa a quien admira: “Si llega la oportunidad de debutar en Primera de Colo Colo, que es mi objetivo y mi sueño de niño, estaré preparado. Se los dije a mis padres y mi polola”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Iquique?

El partido de Colo Colo vs. Deportes Iquique por la Liga de Primera 2025 será este viernes 26 de septiembre a contar de las 19:00 horas.