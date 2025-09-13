Ya no queda nada para la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. El partido entre albos y azules se disputará este domingo 14 de septiembre en Santa Laura, y ya adelantan posibles sorpresas en el “Cacique”.

Si bien se ha hablado de que Fernando Ortiz le dará espacio a Manley Clerveaux en el primer equipo, poco se habló de los demás miembros de la cantera del popular. En esta pasada, otro jugador formado en casa podría tener su chance ante los azules.

Se trata del juvenil Jerall Astudillo, jugador nacido en 2007 quien, según reporta DaleAlbo, será parte de los citados de Ortiz para disputar la Supercopa ante el cuadro universitario.

“Ortiz pudo verlo en el amistoso jugado entre el primer equipo y la Sub 20 y Sub 18 alba. Ahí, sin duda, sacó buenas conclusiones del nivel del jugador de 18 años, que se desempeña de centrodelantero”, aseguran desde el citado medio.

Astudillo viene de firmar su primer contrato con Colo Colo a principios de 2025, donde ganó algo de fama luego de marcarle tres tantos a Universidad Católica en la final del torneo Sub-18.

Los grandes referentes de Jerall Astudillo, la gran sorpresa de Colo Colo

Dos delanteros, uno con pasado albo y otro actual, son los grandes referentes de Astudillo. Así lo hizo saber en diálogo con AS Chile.

“Me gusta su potencia y cómo juega. Estuve con él en Casa Alba y me ayudó mucho, especialmente en el cuidado de la alimentación todo lo demás”, aseguró el atacante.

Mientras que del plantel actual, su referente es Javier Correa: “Si llega la oportunidad de debutar en Primera de Colo Colo, que es mi objetivo y mi sueño de niño, estaré preparado. Se los dije a mis padres y mi polola”.

¿A qué hora se juega la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe destacar que, como gran parte de los compromisos nacionales, la transmisión de este encuentro estará a cargo de TNT Sports.