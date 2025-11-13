Colo Colo agarró una pequeña racha en la Liga de Primera 2025 y registra dos triunfos de manera consecutiva, los cuales le dan aire al Cacique e ilusionan con poder alcanzar un cupo a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Si bien a los albos les restan tres partidos en el torneo nacional, poco a poco empiezan a pensar en lo que será la temporada 2026 y ya comienzan a sonar nombres. Eso sí, todo está muy supeditado a una clasificación a copa internacional.

Rambo Ramírez pide a Bruno Barticciotto. | Foto: Getty Images

En esa línea, fue Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, histórico ex arquero de Colo Colo, quien se la jugó por el nombre de un seleccionado nacional pensando en la próxima temporada: “Para mí, Bruno Barticciotto está pintado para Colo Colo”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En esa línea, el ‘Rambo’ le hace un pedido a la dirigencia de Blanco y Negro en invertir en un jugador que sabe lo que significa Colo Colo y que está muy marcado por su historia familia: “En ese yo invierto, lo traigo como 9. Sí o sí”, agregó.

Cabe recordar que Bruno Barticciotto milita en el Santos Laguna de México y sacarlo de Norteamérica no será fácil ni barato, más todavía cuando es Talleres de Córdoba el dueño de su pase y con quien Colo Colo debe conversar si quiere al delantero.

En síntesis

