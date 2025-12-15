Colo Colo ya da vuelta la página de lo que fue un 2025 para el olvido y pone el foco para lo que serán sus desafíos en el 2026, en donde toda su mente deberá estar puesta en las competencias nacionales.

Por esto, en el ‘Cacique’ ya comienzan a tener movimientos por lo que es la conformación del plantel, en la que el director técnico, Fernando Ortiz buscar los jugadores que pueden llegar a reforzar Colo Colo, como también otros que pueden partir.

Sobre este último punto, en las últimas horas se dio una importante información que tiene como protagonista a una de las grandes figuras del ‘Popular’, quien podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo.

Desde Uruguay tocan la puerta por Saldivia

Pensando en lo que es el 2026, el futuro del defensor uruguayo, Alan Saldivia es toda una interrogante tras lo que fue su desempeño en Colo Colo en este 2025, sumado a lo que fue su manifestación en querer partir en el pasado mercado.

Peñarol quiere sí o sí a Saldivia | Foto: Photosport

En las últimas horas, desde Uruguay señalaron que el zaguero de 23 años estaría siendo seguido de muy cerca por parte de Peñarol, quien durante esta semana entablaría conversaciones para lograr su llegada al ‘Carbonero’.

Así lo informó en las últimas horas el comunicador, Franco Truecce en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Peñarol de Uruguay esta semana tendrá reuniones para lograr la llegada de Alan Saldivia al fútbol uruguayo.

“Esta semana se reunirán las partes de Peñarol con Alan Saldivia para continuar negociando su incorporación al Decano. Desde el Carbonero, se busca abrochar un préstamo por un año. El defensor uruguayo de 23 años actualmente en Colo Colo desea llegar a Peñarol“, declaró.

Por esto, se espera que esta semana pueda ser más que importante para dilucidar el futuro de Alan Saldivia para el 2026, en la que está en su deseo el poder jugar en Peñarol, el club de sus amores, pero para eso, Peñarol y Colo Colo deberán llegar a un acuerdo.