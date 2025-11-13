Uno de los pilares que tuvo Colo Colo en la temporada 2024, donde los albos ganaron el Campeonato Nacional y la Supercopa, fue Carlos Palacios, quien hoy por hoy milita en Boca Juniors de Argentina.

Desde el otro lado de la cordillera, el talentoso futbolista conversó con D Sports y abordó un posible regreso al Estadio Monumental: “Ahora estoy acá, estoy feliz, estoy tranquilo. No te digo que volvería en este momento”, dijo con absoluta sinceridad.

Palacios se fue de Colo Colo como campeón. | Foto: Photosport

Eso sí, la Joya no descarta que en un futuro pueda regresar al Cacique para volver a vestir la camiseta del club que es hincha: “Más grande, más maduro, siendo otro tipo de jugador, otra persona, obviamente me gustaría volver”.

“Era mi sueño en su momento jugar en Colo Colo, lo cumplí, pero quedaron cosas pendientes. Cuando me llegó esta oferta conversé con quien tenía que conversar y me fui bien, por la puerta grande”, agregó.

En el cierre, Palacios remata todo diciendo que se muere de ganar por volver a Colo Colo y le hace un guiño a la Copa Libertadores de América diciendo que “Me gustaría volver y ganar un par de cosas que por ahí quedaron pendiente”, cerró.

