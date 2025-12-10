Un viejo conocido vuelve a sonar en el Monumental, aunque en Macul prefieren manejar el asunto con calma. En medio del movimiento que vive Colo Colo de cara a la reestructuración del plantel para 2026, surgió el acercamiento de un nombre que evoca inmediatamente recuerdos recientes, pero cuya evaluación quedará estrictamente en manos del cuerpo técnico.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó esta tarde que el club recibió una propuesta ligada a un exjugador formado en casa y que actualmente milita en Europa.

Decisión en manos de Fernando Ortiz

“Nos acercaron el nombre de Damián, es un hombre que salió de acá, pero está en las manos de Fernando para analizarlo”, señaló el dirigente al ser consultado en un punto de prensa donde habló literalmente de todo.

Damián Pizarro podría retornar a Colo Colo tras nulas oportunidades en su paso por Europa (Foto: Getty)

El retorno del delantero —hoy perteneciente a Udinese y a préstamo en Le Havre de Francia— sería una de las alternativas estudiadas para reforzar el ataque del Popular. Sin embargo, desde la dirigencia recalcan que la decisión final no recae en ellos, sino en el análisis del entrenador Fernando Ortiz para el proyecto deportivo del próximo año.

Mosa fue directo al ser consultado sobre si le gustaría ver nuevamente al joven atacante con la camiseta de Colo Colo: “Yo no soy el técnico”, respondió, dejando claro que no interferirá en la construcción del plantel más allá de facilitar las gestiones necesarias.

En Macul valoran el pasado del jugador y su identidad con el club, pero a la vez reconocen que se debe evaluar no solo su presente futbolístico, sino también los costos y la conveniencia deportiva de un eventual regreso a Chile.

Por ahora, el caso queda totalmente en estudio. Colo Colo ya fue informado de la disponibilidad del delantero y la pelota está en la cancha de Fernando Ortiz, quien deberá decidir si el club mueve fichas para repatriarlo o si el ofrecimiento queda solo como una posibilidad más en el mercado.

DATOS CLAVE

