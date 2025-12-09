En Colo Colo ya buscan a su primer refuerzo para la temporada 2026 luego de haber terminado la competencia en la Liga de Primera 2025, donde no pudieron cumplir ninguno de los objetivos, por lo que tendrían un mercado de fichajes más austero.

Teniendo en cuenta aquello, quieren intentar repatriar a un formado en casa para reforzar el ataque del equipo, incluso ya habrían comenzado las gestiones y negociaciones.

Así lo dio a conocer este martes el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien reveló que Colo Colo quiere traer de vuelta al joven delantero Damián Pizarro.

Tal cual, en el Estadio Monumental ya estarían en conversaciones con la dirigencia del Udinese para buscar un préstamo por el oriundo de La Pintana, quien no ha podido adaptarse al fútbol europeo.

Cabe recordar que el atacante de 20 años fue vendido por Colo Colo en 2024 por 3,8 millones de dólares, por el 70% del pase, pero solo duró una temporada en la Serie A de Italia.

A mediados de 2025 fue cedido a Le Havre de la Ligue 1 de Francia, donde no le ha ido mejor. Es más, Pizarro solo ha sumado 26 minutos en dos partidos, de 13 posibles.

La dirigencia de Blanco y Negro estaría solicitando al Udinese el préstamo del ‘Haaland de Macul’, buscando que el jugador vuelva a valorizarse en el mercado, lo que sería beneficioso para el club de Friuli.

Consignar que el novel goleador, que debutó con los albos en 2023, tiene contrato vigente hasta junio del 2029 con los bianconeri.

Damián Pizarro podría retornar a Colo Colo para la temporada 2026. (Foto: Getty)

