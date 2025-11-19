Colo Colo vive con mucha intensidad lo que es este cierre de temporada, en el que los ‘Albos’ tienen como gran prioridad poder decir presente en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

A pesar de esto, en el ‘Cacique’ ya empiezan a planificar lo que será la temporada 2026, en la que comienzan a analizar la posible llegada de algunos nombres, como también lo que puede ser la salida de otros.

Sobre este último punto, en Colo Colo hay muchos jugadores que podrían estar viviendo sus últimos momentos en el club, en donde un importante nombre podría dejar la institución.

Se trata del defensor uruguayo, Alan Saldivia, quien parece no estar muy a gusto en Colo Colo y todos los caminos indican de que el jugador partiría en el próximo mercado.

Saldivia dejaría Colo Colo para el 2026 | Foto: Photosport

En las últimas horas, respecto a este tema una importante noticia se ha dado a conocer desde Brasil, en la que parece estar el próximo destino del defensor uruguayo de 23 años.

Vasco da Gama quiere sí o sí a Saldivia

Así lo informó en las últimas horas la cuenta partidaria del conjunto de Vasco da Gama, Estagiario Vasco en ‘X’, en la que informaron que el club brasileño vuelve a poner los ojos en Saldivia para el próximo mercado, en donde lo apuntan como una prioridad.

“El defensa vuelve a estar en el centro de las discusiones dentro del departamento de fútbol y cuenta con la plena aprobación del entrenador Fernando Diniz, quien lo considera ideal para el estilo de juego del equipo”, señalaron.

Cabe recordar, que Vasco da Gama ya vino a buscar a Alan Saldivia en el mercado anterior, en donde todo parecía que esta transacción se iba a desarrollar, pero en Colo Colo le pegaron el portazo a los brasileños, situación que no gustó para nada en Vasco de Gama, ni al propio jugador.

Ahora pensando en el 2026, todo daría a indicar de que los caminos de Vasco da Gama y Alan Saldivia podrían juntarse en el próximo mercado, todo dependiendo de lo que pueden ser las negociaciones con Colo Colo.