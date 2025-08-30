En esta jornada Colo Colo vive un día de definiciones, en la que no tan solo definieron quien será su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón, si no que también se analizaba la posible salida de un importante jugador.

Se trata del zaguero uruguayo, Alan Saldivia, por quien en las últimas horas desde el fútbol brasileño llegó un importante ofrecimiento por él, directamente desde el Vasco da Gama.

La oferta que llegó desde Brasil a Colo Colo por Saldivia es un préstamo con un cargo de 300 mil dólares, más la opción de compra obligatoria a cambio de 1,5 millones de la moneda estadounidense por el 80% del pase, si es que se cumplen ciertos objetivos.

En estas últimas horas, la dirigencia del conjunto ‘Albo’ analizó lo que es esta propuesta y ver si da la luz verde o le baja el pulgar a esta oferta, algo que ya zanjó.

Saldivia se queda en Colo Colo | Foto: Photosport

Colo Colo tomó la decisión

Hace unos instantes, tras la reunión de directorio, en Colo Colo tomaron una decisión respecto a la oferta que llegó desde Brasil por Alan Saldivia y le pusieron punto final a su teleserie: el uruguayo se queda en el club.

Así lo informó el periodista, Cristopher Brandt en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el defensor uruguayo de Colo Colo se mantendrá en el club tras rechazar la oferta de Vasco.

“Blanco y Negro rechazó la oferta de Vasco da Gama por Alan Saldivia”, esto señaló el comunicador.

De esta forma, Saldivia se mantendrá en el plantel de Colo Colo y tendrá que poner el foco en lo que será esta recta final del torneo, con la llegada del nuevo DT, Fernando Ortiz.