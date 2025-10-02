El Mundial Sub 20 no es solo una vitrina para las distintas selecciones, sino también para los talentos individuales que buscan dar el gran salto en sus carreras.

Y en medio del irregular andar de la Selección Chilena en el torneo, uno de sus jugadores ha logrado captar la atención de un gigante de Sudamérica: Vasco da Gama. El problema es que este interés podría costarle muy caro a su club en Chile.

El jugador en cuestión es el habilidoso Vicente Álvarez de Unión San Felipe de la Primera B, quien es una de las grandes sorpresas del combinado criollo dirigido por Nicolás Córdova en esta cita planetaria.

Vicente Álvarez: ¿De la Primera B de Chile a uno de los grandes de Brasil?

La “bomba” fue lanzada por el periodista Christopher Brandt en su cuenta de X (Ex Twitter), quien aseguró que el interés del “Gigante da Colina” por el joven atacante de La Rojita es serio y que las conversaciones ya están en marcha.

“Vasco da Gama sigue muy de cerca a Vicente Álvarez. El equipo brasileño dialoga directamente con su agencia de representación”, reveló Brandt.

Vicente Álvarez ha disputado los dos partidos de La Roja Sub 20 en el Mundial 2025 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sin embargo, la parte más impactante de la noticia es la increíble situación contractual del futbolista, puesto que Álvarez podría dejar su club sin dejar un peso de transferencia. ¿La razón? “El delantero no tiene contrato profesional”, argumentó el periodista.

Así, mientras el extremo derecho defiende a Chile en la vitrina más importante del fútbol juvenil, su futuro parece acercarse a pasos agigantados a uno de los clubes más grandes de Brasil.