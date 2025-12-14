El nombre de Joan Cruz alguna vez fue sinónimo de ilusión en Colo Colo. Talentoso, encarador y con personalidad, el volante ofensivo irrumpió como una de las grandes promesas del club a partir de 2021, despertando altas expectativas entre los hinchas albos. Sin embargo, a cuatro años de ese prometedor inicio, su presente es muy distinto y está marcado por la incertidumbre.

Cruz tuvo su explosión en un momento clave para el Cacique. En la temporada 2021, cuando el ‘Popular’ luchaba por dejar atrás el fantasma del descenso, el joven volante se ganó un espacio en el plantel y dejó una imagen imborrable con su gol en la final de la Copa Chile, título que devolvió la alegría al Monumental y lo instaló como una joya del semillero albo.

Joan Cruz no lo pasa bien. Todo indica que, tras escasas oportunidades este año en Everton, el jugador no continuará en el elenco viñamarino. (Foto: Photosport)

Ese tanto y su desplante en cancha hicieron pensar que los Albos tenían entre sus filas a un jugador llamado a marcar época. No obstante, con el correr de las temporadas, su nombre fue cada vez perdiendo más protagonismo, afectado por decisiones técnicas, la llegada de refuerzos y una irregularidad que nunca logró sacarse de encima.

El primer paso en falso de Joan Cruz

Ante la falta de continuidad, el propio jugador optó por buscar nuevos rumbos fuera de Macul. La salida de Colo Colo parecía una oportunidad para relanzar su carrera, y se fue al Real Oviedo de España, pero al equipo B, es decir, a la cuarta división de aquel país donde jugó poco y nada.

Sus pasos posteriores estuvieron marcados por la intermitencia y la ausencia de un rol protagónico que le permitiera recuperar confianza y regularidad.

Su última experiencia en Everton de Viña del Mar terminó siendo especialmente opaca. Según informó El Mercurio de Valparaíso, Cruz no continuará en el elenco ruletero tras una temporada donde nunca logró consolidarse ni transformarse en el jugador desequilibrante que alguna vez prometió ser.

¿Qué será del futuro de Joan Cruz?

Hoy, con apenas 22 años, el volante enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera. De ser una de las grandes esperanzas de Colo Colo, pasó a un presente amargo, con un futuro lleno de dudas y sin un destino claro para la próxima temporada.

Por ahora, no se conoce cuál será el próximo paso de Joan Cruz. Lo cierto es que el canterano albo está obligado a tomar decisiones clave si quiere reencauzar su trayectoria y evitar que su historia quede marcada únicamente por lo que pudo ser y nunca terminó de concretarse.

DATOS CLAVE

Joan Cruz, exjugador de Colo Colo, no continuará en Everton de Viña del Mar tras una temporada sin consolidarse.

Cruz había dejado Colo Colo buscando nuevos rumbos, pasando al Real Oviedo B (cuarta división española) donde jugó poco.