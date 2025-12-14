Este domingo 14 de diciembre se desarrolla la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, en donde los chilenos decidirán entre Jeannette Jara y José Antonio Kast para definir a la próxima o próximo mandatario/a del país.
Durante la tarde, el jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, se dirigió a su local de votación para emitir su sufragio, sorprendiendo a los vocales presentes en su mesa con un especial regalo.
Y es que para quien ha sido (o lo es en esta pasada) vocal de mesa, sabe que es un trabajo muy arduo y que el hambre no perdona, razón por lo que el ‘King’ se puso la mano en el corazón y llevó varios paquetes con hamburguesas de su propia marca.
Hace algunos meses, el histórico bicampeón de América lanzó su propio local de comida rápida llamado Sin Miedo Burguers y fueron aquellos los productos que aprovechó de llevar a los vocales de mesa.
Así fue el momento en que Arturo Vidal sorprendió a los vocales de mesa
DATOS CLAVE
- Las Elecciones Presidenciales de 2025 se definen hoy entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.
- El jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, acudió a votar y le llevó un regalo a los vocales de mesa.
- El regalo consistió en hamburguesas de su propia marca de comida rápida, Sin Miedo Burguers.