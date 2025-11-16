Hoy en Chile se vive una jornada bastante especial, en la que todo el pueblo nacional tiene el deber cívico de ejercer su votación en lo que es una nueva Elección Presidencial.

En esta jornada, el volante nacional Arturo Vidal se acercó a su lugar de votación en San Joaquín y conversó con Meganoticias previo a ejercer su voto, en la que se mostró muy contento de poder participar de esta importante elección.

“Todo bien contento, como todo chileno es la segunda vez en mi vida (que voto), vamos a ver qué hacemos”, parte señalando Vidal.

En esa línea, el ‘King’ dejó su gran mensaje para el futuro nuevo presidente de Chile: “Un lindo Chile, que se cumpla con lo que se promete y que Chile siga creciendo, que es lo más importante”.

Vidal habló sobre las elecciones en Chile | Foto: Photosport

Finalmente, dentro de lo que es esta importante elección, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja dejó en claro su opción en esta votación la tiene clara y ante esto, aprovechó de dejarle un crucial mensaje a todo el pueblo chileno.

“Hay que cumplir, es muy importante que todos los chilenos voten para un Chile mejor. Ya tengo tomada mi decisión, pero eso es privado, ojalá que el pueblo decida bien nomás”, cerró.

