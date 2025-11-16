En esta jornada se disputa un partido bastante importante en nuestro país, pero que se disputará en cada una de las urnas a lo largo de Chile para lo que son las Elecciones Presidenciales.

Ocho candidatos son los que se juegan la opción de poder ser el nuevo presidente de nuestro país, pero tan solo uno será que el se quedará con el trono que hoy es de Gabriel Boric.

Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls son los ocho candidatos para tomar la presidencia de nuestro país.

En esta especial jornada, desde Bolavip Chile haremos un breve ejercicio de dar a conocer el equipo del fútbol chileno por el que simpatiza cada uno de los candidatos a la presidencia.

El equipo de los canditatos a la presidencia

Jeannette Jara y Eduardo Artés son hinchas de Colo Colo. La primera candidata ha mostrado su amor por el ‘Cacique’ de diversas formas, en la que incluso en su cuenta de Instagram aparece con la camiseta de Colo Colo. Por su parte, Artés, expresó en su momento su amor por el ‘Popular’, pero este ha ido declinando tras la llegada de las sociedades anónimas.

Los equipos de los candidatos | Foto: ATON

Desde el otro lado de la vereda futbolística, están Marco Enríquez-Ominami y Evelyn Matthei, quienes son fanáticos de la Universidad de Chile, en donde el primer candidato ha sido visto en el estadio viendo a la U y también, le ha prometido un recino propio a los ‘Azules.

Por su parte, Matthei hace unas semanas confirmó también su fanatismo por la Univerisdad de Chile, el cuál se la impregnó desde la época del Mundial de 1962 que se disputó en nuestro país.

Franco Parisi en su momento también mostró su afinidad con la Universidad de Chile, pero con el correr del tiempo fue tomando una distancia con el ‘Romántico Viajero’, señalando que él es hincha de ‘La Selección Chilena’.

Abriendo otra arista, José Antonio Kast es hincha de la Universidad Católica, en la que confirmó en conversación con AS, que picaba papelitos para los clásicos ante la U.

Siguiendo la línea de Parisi, también está Johannes Kaiser, quien en unos comienzos mostró su afinidad con la Universidad Católica, pero con el correr del tiempo aquello cambió y señaló que hoy no le gusta ningún equipo de nuestro país.

Finalmente, el último candidato es Harold Mayne-Nicholls, el personaje más asociado al fútbol tras lo que fue su presidencia en la ANFP. El ex mandamás de nuestro fútbol no esconde lo que es su amor por Deportes Antofagasta, el club de su ciudad natal.

