Gustavo Álvarez rompió el silencio el día de ayer en conversación con TNT Sports y le dijo adiós a Universidad de Chile, club en donde supo conseguir el título de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025 este año ante Colo Colo.

El ahora ex técnico de los azules no quiso dejar pasar la oportunidad para dedicarle palabras al fiel hincha de la U: “Primero agradecerle, porque me aceptaron y me respetaron mis principios. Después, entiendo que puede quedar dolido por lo pasional, porque ama los colores”, dijo.

Gustavo Álvarz no va más en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

“Cuando un jugador o un entrenador sale del club le duele al hincha y lo acepto. Pero quiero dejar claro que no hubo un incumplimiento de contrato; era por el 2024, 2025 y una cláusula que yo no quise llevar a la justicia porque no quise terminar así con el club”, agregó.

En esa línea, Álvarez cree “Que el hincha no esté de acuerdo con que yo salga del club por decisión profesional, lo puedo aceptar, pero no que hubo un incumplimiento o un mal comportamiento de mi parte porque como entrenador se me puede criticar, pero no como persona”.

En el cierre, deja emotivas palabras: “Me han tratado muy bien los clubes, el periodismo, el medio futbolístico, la sociedad en general y no me puedo ir en silencio, sin decirles gracias. Aprovecho esta oportunidad para dar un cierre. Me llevo recuerdos imborrables y me voy muy agradecido”, remató.

En síntesis

Gustavo Álvarez obtuvo los títulos de Copa Chile 2024 y Supercopa 2025 con el club.

El entrenador descartó un incumplimiento de contrato en su salida de Universidad de Chile.