Colo Colo Femenino sigue haciendo historia y, en el día de ayer, derrotaron a Libertad de Paraguay por la cuenta mínima en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y se instalaron en la ronda de las 4 mejores.

Ahora, las albas tendrán que enfrentar la semifinal del torneo continental y buscarán repetir lo hecho hace más de una década, cuando Colo Colo capturó -hasta el momento- la única Copa Libertadores Femenina que ostenta.

El rival no será nada fácil: Deportivo Cali de Colombia. El cuadro cafetalero accedió al duelo frente a las albas tras derrotar al temible Sao Paulo en instancia de cuartos de final, donde las colombianas se impusieron por 2-0.

Así las cosas, el Cacique buscará ante las colombianas acceder a la gran final del certamen continental, donde del otro lado Corinthians y Ferroviaria dirimirán al rival del ganador entre las albas y Deportivo Cali.

Colo Colo vs. Deportivo Cali: Día y hora

Chilenas y colombianas se enfrentarán este miércoles 15 de octubre a las 4 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite el partido?

Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.

Streaming: Así se podrá ver

Pluto TV y las plataformas online de Chilevisión llevarán a cabo el compromiso.