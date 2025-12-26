El mercado de fichajes tiene una nueva vedette, que es el atacante Daniel Castro de Deportes Limache, quien ha recibido dos ofertas en los últimos días, desde Colo Colo y un grande de Argentina.

El Cacique ofreció 250 mil dólares por la gran figura de los Tomateros, lo que fue descartado inmediatamente por la dirigencia del elenco de la Quinta Región, a la espera que desde Macul mejoren la puntería.

Según información de Radio ADN, Limache le puso precio a ‘Popín’ Castro: 700 mil dólares por el 80% del pase si la oferta viene de un club nacional y de 1,2 millones de la moneda estadounidense si proviene del extranjero.

Colo Colo debe mejorar su oferta por Daniel ‘Popín’ Castro. (Foto: Andrés Piña/Aton Chile)

Un grande de Argentina ofertó por Daniel Castro

En esa línea, en la misma emisora revelaron que un grande de Argentina también ofertó por el puntero de 31 años. Se trata de Newell’s Old Boys, pero solo ofrecieron 600 mil dólares.

Cabe recordar que Castro tiene contrato vigente con Limache hasta 2027 y a mitad de año el club le mejoró la situación económica.

El hábil atacante viene de una gran temporada, donde anotó 17 goles y dio tres asistencias en 36 partidos disputados. Fue fundamental para la salvación del descenso y en el subcampeonato de Copa Chile.

