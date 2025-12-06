Universidad de Chile hoy tiene un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ tienen el gran objetivo de conseguir el triunfo en su visita ante Deportes Iquique para seguir soñando con el Chile 2 o Chile 3.

Para este partido, todo daría a indicar de que Gustavo Álvarez dirigirá su último encuentro como el DT azul, en la que para este duelo tendrá importantes novedades dentro de su onceno.

El estratega argentino contará con los retornos de Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero dentro del equipo estelar, en la que el ‘Tucu’ cumplió su fecha de suspensión, mientras que el ‘Maxi’ dejó atrás sus problemas físicos.

Por otra parte, el director técnico de la Universidad de Chile contará con la baja de Felipe Salomoni por acumulación de tarjetas amarillas y sorprendió a todos con la ausencia en la convocatoria de Nicolás Guerra.

Álvarez dirigiría su último partido en la U | Foto: Photosport

La formación de la U

La Universidad de Chile saltaría a la cancha en esta jornada con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Maximiliano Guerrero; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en delantera.

El duelo entre Deportes Iquique y la Universidad de Chile se disputará este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

