Universidad de Chile tiene hoy un importante encuentro en la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Iquique con una importante misión de poder conseguir la victoria en esta última fecha del torneo.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez llegan a este último partido con una importante labor, en el que el ‘Romántico Viajero’ debe conseguir la victoria para seguir soñando con el cupo al Chile 2 o Chile 3, el que le permita decir presenta en la Copa Libertadores 2026.

Para conseguir aquello, la Universidad de Chile debe conseguir los tres puntos en el norte de nuestro país y esperar por una serie de resultados de los equipos con los que lucha por estos cupos: Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua.

Por esto, desde Bolavip Chile te damos la serie de resultados que necesita la Universidad de Chile en esta última fecha para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya sea como Chile 2 o Chile 3.

Los resultados que necesita la U | Foto: Photosport

Los resultados que necesita la U para obtener el Chile 2

Para que la Universidad de Chile logre quedarse con el Chile 2, debe vencer a Deportes Iquique por cualquier resultado, y esperar por dos resultados por parte de su rivales.

La Universidad Católica debe perder ante Unión La Calera en el Claro Arena y O’Higgins de Rancagua no debe ganarle a Everton de Viña del Mar en El Teniente.

Los resultados que necesita la U para obtener el Chile 3

Para poder lograr este cupo de Chile 3, hay una serie de resultados que podrían beneficiar a la Universidad de Chile para conseguir esto.

Si la Universidad Católica gana o empata ante Unión La Calera, la Universidad de Chile debe ganar su partido ante Deportes Iquique y esperar que O’Higgins de Rancagua no le gane a Everton de Viña del Mar.

La otra fórmula es que si O’Higgins de Rancagua le gana a Everton de Viña del Mar y la Universidad de Chile también se impone ante Deportes Iquique, debe esperar por la caída de Universidad Católica ante Unión La Calera.

Finalmente, la última opción es que la Universidad de Chile iguale ante Deportes Iquique en el norte del país y esperar por una derrota de O’Higgins de Rancagua ante Everton de Viña del Mar.

Si la Universidad de Chile pierde ante los ‘Dragones Celestes’, los dirigidos por Gustavo Álvarez no tienen ninguna chance de conseguir el cupo de Chile 2 o Chile 3.