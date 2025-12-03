En Colo Colo recibieron una importante noticia esta mañana desde Uruguay, pues el arquero Brayan Cortés no estaría en los planes de Peñarol para la temporada 2026 y tendría que regresar al Cacique.

Pero el Indio no será el único portero que retorne al Estadio Monumental, ya que otro que estaba a préstamo era el golero Julio Fierro, quien hizo una tremenda campaña con Deportes Copiapó.

El golero de 23 años casi logra ascender con el León de Atacama y fue el mejor guardameta de la fase regular en la Primera B, con 15 vallas en cero y 17 considerando Copa Chile.

Tras quedar eliminado en la semifinal de la liguilla ante Deportes Concepción, Fierro se despidió de Copiapó con una publicación en redes sociales, agradeciendo por el apoyo y el cariño de la gente en la Tercera Región.

“Llegó el momento más triste del año, despedirme de Copiapó y de su gente. Me voy muy agradecido de la ciudad, a pesar de que no resultó como esperaba, sin duda fue la mejor experiencia que pude tener fuera de mi ciudad. La gente, los hinchas, sentí el cariño de las personas y me sentí en casa toda esta temporada”, escribió en Instagram.

“Gracias por todo, me voy con el corazón lleno de buenos momentos y Copiapó en mi corazón siempre. Espero nos volvamos a encontrar pronto”, completó el novel portero.

Captura de la publicación de Julio Fierro en Instagram.

Cabe consignar que Julio Fierro tiene contrato vigente con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de este 2025, por lo que en las próximas semanas tendrá que definir su futuro.

