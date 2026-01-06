El Mercado de Fichajes sigue abierto para Colo Colo, cuadro que este 2026 no tendrá actividad internacional y tendrá que conformarse con participar en la Copa Chile, Copa de la Liga y la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz ya suma a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como flamantes refuerzos, a la espera de poder concretar más llegadas para robustecer un plantel que necesita con urgencia ser protagonista este año.

En esa línea, fue el periodista y reportero, Cristián ‘Tomate’ Alvarado, quien reveló el estado de las negociaciones entre los albos y Robert Morales: “Está en el Toluca de México, es una petición de Fernando Ortiz, lo quiere el director técnico de Colo Colo”, avisó sobre el delantero paraguayo.

Colo Colo quiere al paraguayo Morales. | Foto: Archivo

Alvarado es claro en señalar que “Pregunté durante esta jornada y me dicen que se está negociando los montos. Por el momento, no está tan cerca, porque es un jugador caro para Colo Colo”.

“Eso sí, siguen negociando, porque le quieren dar en el gusto al técnico Fernando Ortiz con este jugador, porque fue petición de él”, complementó en el cierre sobre el intento de Aníbal Mosa y compañía por complacer a su DT.

Ahora, habrá que esperar los próximos días si Colo Colo puede concretar su llegada o no, pensando en que la próxima semana viajan a Uruguay para enfrentar a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol en una serie de partidos amistosos.

