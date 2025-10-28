En Colo Colo empiezan a quedarse sin ahorros para la parte final de la temporada, donde el gran objetivo es alcanzar los puestos de clasificación a un torneo internacional, luego de un centenario para el olvido.

Pero luego del empate del lunes ante Deportes Limache, equipo que le aguó la fiesta a los albos en los minutos finales consiguiendo un 2-2 en el Estadio Nacional, el Cacique quedó a seis puntos del último que se está clasificando a Copa Sudamericana.

Este es Cobresal que está en la séptima posición con 41 puntos, mientras que el cuadro popular está estancado en la octava ubicación con 35 unidades.

Por delante solo quedan cinco fechas que podrían ser decisivas dentro y fuera de la cancha, pues al término del torneo la dirigencia de Blanco y Negro podría despedir al entrenador Fernando Ortiz.

Así es, el Tano que llegó como salvavidas a inicios de septiembre, reemplazado del destituido Jorge Almirón, no le ha podido cambiar la cara al equipo. En cuatro partidos dirigidos suma un triunfo, un empate y dos derrotas (33% de rendimiento), incluso debutó perdiendo la Supercopa ante Universidad de Chile.

La cláusula que podría sacar a Fernando Ortiz de Colo Colo

El técnico argentino firmó un contrato de una temporada y media con Colo Colo, pero en este se incluyó una cláusula de revisión, por lo que en diciembre será evaluado.

Es más, de no cumplir con la clasificación a un torneo internacional, el contrato sería terminado de forma anticipada, recibiendo una indemnización de 240 mil dólares, monto que equivale a tres meses de sueldo.

Fernando Ortiz podría estar poco más de tres meses al mando de Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La continuidad del DT de 47 años se está haciendo cada vez más crítica, ya que debe esperar que todos los equipos que están sobre Colo Colo tropiecen.

Por ejemplo, si Universidad Católica (2°) vence a O’Higgins (3°) este fin de semana, ya no podrán aspirar a la clasificación directa a Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique visitará a Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera, partido que está programado para el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.