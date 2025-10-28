El lunes Colo Colo tuvo un amargo empate 2-2 con Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera, jornada que se volvió aún más compleja para el futbolista Mauricio Isla tras el partido.

Esto porque el bicampeón de América sufrió un robo en su automóvil mientras compartía con su novia en el barrio Italia, en la comuna de Providencia, donde le rompieron un vidrio y sustrajeron especies, entre ellos importantes documentos.

Según el mismo Isla, que pidió ayuda por redes sociales, perdió su carné de identidad y licencia de conducir, ofreciendo recompensa para poder recuperarlos.

Esta mañana, el propio lateral derecho entregó una actualización sobre este robo, donde agradeció el apoyo recibido e informó que los documentos fueron encontrados durante la madrugada en Recoleta.

“Buenos días mi gente querida. Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó anoche por el robo que tuve en mi auto. Mi novia y yo estamos muy bien”, comenzó diciendo a través de una historia de Instagram.

“Ayer a las 5 de la mañana aparecieron mis documentos botados en Recoleta. Gracias por la preocupación. Lindo martes para todos”, completó el Huaso.

Mira la historia de Instagram a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Mauricio Isla.

Cabe recordar que el futbolista de 37 años fue titular ayer en el empate de Colo Colo con Deportes Limache en el Estadio Nacional, donde jugó hasta los 79 minutos, cuando fue reemplazado por el juvenil Víctor Campos.