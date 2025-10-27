Luego de la derrota ante Coquimbo Unido, Colo Colo quedó lejos de las clasificaciones a copas internacionales 2026, por eso sumar de a tres para el equipo de Fernando Ortíz era primordial algo que ocurría hasta el minuto 96, sin embargo, Deportes Limache arruinó la fiesta alba en el Estadio Nacional.

Claudio Aquino se mostró como el jugador más peligroso de los albos, probando a portería rival dos veces antes que el reloj marcara los 15 minutos.

Y fue el propio jugador argentino el que abriera la cuenta a los 18: aparición fantasmal en el segundo palo luego de un tiro de esquina para marcar de cabeza el 1-0 para los albos.

Deportes Limache se animaba con alguna llegada de Popin Castro y en el minuto 30 sería pintado de amarillo Sebastián Vegas algo que traería consecuencias para el Cacique.

Dos minutos después Yonathan Andía entró con todo en contra de Marcos Bolados. Amarilla en primera instancia, pero el VAR llamó al juez del partido, donde se dio cuenta de la jugada y cambió su decisión de primera instancia, para expulsar al ex Universidad de Chile.

Colo Colo no aprovechó la superioridad numérica porque a los 39′ Sebastián Vegas vería otra vez la amarilla y en consecuencia se fue a las duchas.

Colo Colo comenzó ganando 2-0

El milagro de Deportes Limache

El entrenador de Deportes Limache decidió sacar al jugador de la U y mundialista sub 20, Agustín Arce, para el ingreso de Misael Llantén, mientras que en Colo Colo Javier Correa reemplazó a Marco Bolados a los 62′.

Los albos llegaban más que el visitante no cabe duda, y el premio llegó de la mano del jugador que más lo había intentado: Lucas Cepeda. El delantero aprovechó un regalo de Alfonso Parot, para derrotar el arquero limachino.

Cuando ya el reloj marcaba el minuto 85, Daniel Popin Castro tuvo un mano a mano con Fernando de Paul marcando el descuento para Deportes Limache.

El fútbol tiene esas cosas que lo hacen el deporte rey, cuando quedaban dos minutos del tiempo agregado (8) un venenoso centro del colombiano Zapata al corazón del área de Colo Colo para que conecte Luis Maluenda de cabeza y deje sin opción al portero albo