Si bien la salida de Brayan Cortés en Colo Colo parecía inminente, las últimas jornadas surgió una información que podría cambiar el destino del iquiqueño.

El periodista Cristián Alvarado, a través de su cuenta de X, informó que “Brayan Cortés por ahora no se va al León de México. El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo no ha presentado ninguna oferta formal por el jugador. Además, el cuadro del León no tiene cupo de extranjero“.

Esta situación podría traducirse en un nuevo tira y afloja entre el “Indio” y el “Cacique”, hecho que fue analizado por el histórico exjugador albo, Eddio Inostroza con BOLAVIP.

“Ojalá que no se transforme en un juego de los malos, digamos. Un juego que nadie quiere jugar, que nadie quiere meterse y que haya gente involucrada. Ahora, si él quiere volver va a tener que asumir y hacerse cargo de su proceder antes de”, dijo el “Yeyo” de entrada.

Cuestionamientos para Brayan Cortés

Si bien la salida de Brayan Cortés es casi un hecho, al no haber aún una oficialización de su arribo al León de México todo comienza a verse más nublado.

Se especula incluso que podría pasar lo que ocurrió a fines de 2023, cuando desistió a última hora de ir a Estudiantes de La Plata y permaneció en Colo Colo.

Brayan Cortés está a la espera que se resuelva su futuro.

Para que ello pase, “Yeyo” cree que: “La verdad es que la gente lo va a cuestionar indudablemente. Algunos lo van a aceptar, otros lo van a volver a abrir los brazos para recibirlo, pero la verdad es que él va a tener que poner el cuero duro para enfrentar esa situación”.

“De todas maneras, porque fue una determinación de él. Aquí nadie lo empujó, pero él fue el que tomó el sartén por el mango para definir esa situación y meterse en ese lío“, cerró.