El domingo Colo Colo venció por 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico 198 del fútbol chileno, que fue válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, donde se vivió una gran fiesta en el Estadio Monumental.

El Cacique pudo ganar su primer clásico del año y también volvió a celebrar ante la U después de tres años, esta vez en la despedida del técnico interino Hugo González, quien dirigió su último partido para dar paso al nuevo entrenador de los albos.

Se trata del argentino Fernando Ortiz, quien llegará a Chile esta semana para tomar las riendas del cuadro popular. Y ante aquello, uno que lo conoce muy bien se refirió a su arribo a Macul.

Hablamos del defensa Sebastián Vegas, quien está a préstamo desde Monterrey, equipo en el que fue dirigido por el Tano entre 2023 y 2024.

Los elogios de Sebastián Vegas para el nuevo DT de Colo Colo

Tras el Superclásico, el zaguero chileno fue consultado por su opinión de Ortiz y la elección que hizo el directorio de Blanco y Negro, donde elogió al estratega de 47 años.

“Sí, me tocó tenerlo en Monterrey, me parece que es un tipo serio, un tipo trabajador, un cuerpo técnico muy preparado”, comenzó diciendo Vegas.

“Bueno en mi experiencia con él me parece que es una buena persona. Son cosas que suman y sea él el elegido o haya sido quien sea, al final nosotros estamos siempre con la disposición de mejorar y de trabajar”, agregó.

Sebastián Vegas festejó con todo el triunfo en el Superclásico. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En la instancia, Seba Vegas también destacó el trabajo que realizó Hugo González en la última semana y media, luego de la salida de Jorge Almirón.

“Contento, me parece que se hizo un buen trabajo, fue un buen partido, un partido muy completo en todas las áreas. Sabemos que venía un nuevo entrenador, se trabajó muy bien en la semana. Agradecerle y felicitar al profe Hugo que vino con todo su profesionalismo y con muchas ganas a ayudarnos y gracias a Dios se dieron las cosas“, completó el defensor.