Colo Colo es pura alegría tras lo que fue su triunfo en el Superclásico, en la que los ‘Albos’ se impusieron por 1-0 a la Universidad de Chile, logrando un triunfo revitalizador para el equipo tras un año para el olvido.

Tras lo que fue este duelo, el delantero Lucas Cepeda habló con TNT Sports y se refirió a lo que es su futuro, en la que puso muchas dudas ante una posible partida en este mercado de pases.

“Sí, como dicen que mandan oferta de aquí o que puede llegar algo por otro lado, la verdad que si mi representante no me avisa o no me dice que mandaron una oferta, queda en el aire”, parte señalando Cepeda.

Agregando a esta, el seleccionado nacional deja en manifiesto que estará atento a lo que le diga su representante en las próximas horas y deja abiertas las puertas para poder partir, ante una posible oferta del extranjero, la cuál analizaría.

Cepeda está atento al cierre de mercado | Foto: Photosport

“No sé si es verdad o mentira, el me informará todo y le informará al club y tomaremos la mejor decisión, sé que quedan dos días y veremos qué pasa”, remarca.

Cepeda piensa en La Roja

Concluyendo, Cepeda saborea lo que es la victoria ante la U, pero ya pone el foco en los dos últimos partidos de la Selección Chilena por las Eliminatorias, en la que espera estar a la altura y mostrar una mejor versión con este recambio.

“Ganamos un clásico, a disfrutarlo y ya enfocarse en los dos partidos de la selección, empezar a dejar el nombre de Chile en lo más alto como se merece en este nuevo proceso, eso me pone contento, esta generación va a dar que hablar y nos prepararemos de la mejor manera como se debe”, cerró.